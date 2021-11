Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenversender habe in seinem dritten Quartal erneut mit einem starken Ergebnis überzeugt und am Montagabend die Prognose erhöht. Bei den Anlegern komme das gut an. Im dritten Quartal sei der Umsatz um fast die Hälfte auf 1,4 Mrd. Euro nach oben gesprungen. Analysten hätten mit etwas weniger gerechnet. Auch das Kundenwachstum von 39% auf 6,94 Mio. aktive Kunden habe überzeugen können. Ebenfalls mit einem positiven Trend habe der durchschnittliche Bestellwert geglänzt, die Kennzahl sei v.a. aufgrund des starken US-Geschäfts auf 51,30 Euro gewesen.Das Berliner Unternehmen rechne nach diesem kräftigen Umsatzanstieg nun mit noch höheren Erlösen im Gesamtjahr als bisher. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum solle nun bei 57 bis 62% liegen. Zuvor sei HelloFresh von 45 bis 55% ausgegangen. Bei der bereinigten EBITDA-Marge ändere sich hingegen nichts. Hier rechne HelloFresh weiter mit 8,25 bis 10,25%.Der Aktienkurs von HelloFresh lege am Montag deutlich zu. Charttechnisch helle sich das Bild damit wieder auf. Die 200-Tage-Linie bei 76,62 Euro sowie der Widerstand bei 80 Euro würden nun wieder in den Fokus rücken.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link