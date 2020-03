Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (12.03.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Der "Stay Home"-Profiteur - AktienanalyseEine Nachricht, die nicht nur Anleger erschüttert: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wurde ganz Italien abgeriegelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Beschränkungen, die zunächst für die Lombardei und 14 Provinzen im Norden festgelegt worden seien, würden nun für das gesamte Land gelten. Mit dem Dekret werde die Bewegungsfreiheit der 61 Mio. Einwohner der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone eingeschränkt. Sollte es in Deutschland auch nur ansatzweise zu ähnlichen Entwicklungen kommen, müssten die Menschen zuhause mit Essen versorgt werden. Hier komme unter anderem HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ins Spiel. Der Kochboxenversender könnte zu den großen Profiteuren der Krise avancieren.Auch abgesehen von einer möglichen Sonderkonjunktur stehe das Unternehmen hervorragend da. Die Erlöse des Unternehmens seien im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 37 Prozent auf 1,81 Mrd. Euro gestiegen. Die bereinigte operative Marge (EBITDA) sei dabei erstmals positiv gewesen. Zudem habe HelloFresh den Verlust unter dem Strich deutlich reduzieren können und wäre auch hier fast im Plus gelandet. Für das laufende Jahr rechne das Unternehmen weiterhin mit starkem Wachstum. Während die Erlöse währungsbereinigt um 22 Prozent bis 27 Prozent steigen sollten, stünden bei der EBITDA-Marge 4,0 bis 5,5 Prozent auf der Agenda.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: