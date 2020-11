Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (19.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe es nach der Ankündigung des Corona-Impfstoffs vor knapp zwei Wochen stark gebeutelt. Auch zuvor sei das Chartbild schon angeschlagen gewesen. Mit einem Rebound habe sich die HelloFresh-Aktie jedoch wieder zurückgekämpft und könnte noch heute starke Kaufsignale generieren.Mit dem starken Kursverfall am 9. November habe das Papier die Schulter-Kopf-Schulter-Formation aufgelöst, die es seit Anfang Oktober ausgebildet habe. An der 200-Tage-Linie bei 37,98 Euro habe der Rücksetzer gestoppt und bewege sich von dort aus wieder stark nach oben.Aktuell stehe der Kurs rund drei Prozent über der 50- und der 100-Tage-Linie, die beide bei rund 46 Euro verlaufen würden. Schließe der MDAX-Titel heute über den Linien, wäre das ein starkes Kaufsignal. Verstärkt werde dieses von einem weiteren bullishen Signal, das von den kreuzenden Durchschnittslinien beim Stochastik-Indikator ausgehe.Komme es zu den Kaufsignalen bei der HelloFresh-Aktie, sei mit einem anhaltenden Anstieg zu rechnen. Auch auf lange Sicht bleibt DER AKTIONÄR weiterhin optimistisch und empfiehlt HelloFresh zum Kauf, so der Experte Timo Nützel. (Analyse vom 19.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link