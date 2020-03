Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (17.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Trotz Coronavirus und Konjunktursorgen: Vorstände und Aufsichtsräte würden bei eigenen Aktien kräftig zugreifen. Was liege näher, als auf diejenigen zu hören, die es am besten wissen sollten? Niemand kenne den wahren Wert eines Unternehmens besser als der eigene Vorstand und der Aufsichtsrat.Es gee Signale, bei denen sollten Anleger genau hinschauen - auch oder gerade in Krisenzeiten. Bei HelloFresh sei es zu Käufen von meldepflichtigen Personen gekommen. Vorstand und Gründer Dominik Richter habe über seine DSR Ventures GmbH für 495.000 Euro Aktien zu 16,50 Euro gekauft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: