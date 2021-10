Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

81,16 EUR +3,47% (15.10.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

80,96 EUR +4,01% (15.10.2021, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (16.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochbox-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Bei der HelloFresh-Aktie habe es zum Wochenende doch noch ein Happy End gegeben. Die herben Kursverluste am Montag hätten im Verlauf dieser Woche wieder wettgemacht werden können. Besonders die geplante Expansion in Italien habe dabei beflügeln können. Das Chartbild habe sich dadurch wieder leicht aufgehellt.Am Montag sei der Schreck noch groß gewesen. Die HelloFresh-Aktie habe an diesem Tag über 5% verloren und sei damit unter die langfristige Aufwärtstrendlinie bei 78,50 Euro gerutscht, wobei sie ein Verkaufssignal generiert habe. Dennoch habe sie sich über der Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 75,60 Euro halten können.Im Zuge des positiven Newsflows habe der Wert an dieser Marke zu einer Gegenbewegung angesetzt. Am Donnerstag sei es der HelloFresh-Aktie dabei gelungen, die Hürde am Februar-Hoch bei 77,90 Euro zurückzuerobern. Am Freitag habe sie sogar die langfristige Trendlinie überwinden können.HelloFresh bleibe auf Kurs. Die HelloFresh-Aktie habe in dieser Woche gut gegen die Korrekturbewegung ankämpfen können. Anleger sollten nun aber vorerst abwarten, bis eine nachhaltige Bodenbildung gelungen sei, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link