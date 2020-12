Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie habe sich an die Marke von 50 Euro herangearbeitet. Dann sei es mit einem Knall oben darüber hinaus gegangen. Der Wert habe ein neues Hoch bei 57,65 Euro gemacht, weil das Unternehmen völlig überraschend gesagt habe, dass man 2020 wohl den Umsatz mindestens verdoppeln werde. Das lasse ein bisschen Spielraum nach oben. In den ersten Monaten 2021 sollte sich das Geschäft auch nicht abkühlen, so der Aktienprofi. Vor diesem Hintergrund ist der Kursanstieg bei der HelloFresh-Aktie auch durchaus nachvollziehbar, auch wenn sie teuer ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: