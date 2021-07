Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

84,56 EUR +2,55% (06.07.2021, 13:12)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

84,58 EUR +3,25% (06.07.2021, 13:09)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (06.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die Geschäfte des Kochboxenlieferanten würden bestens laufen. HelloFresh sei ganz klarer Profiteur der Coronakrise. Nun wolle das Unternehmen seine Kapazitäten erhöhen. Mit einem neuen Standort nahe Magdeburg wolle HelloFresh seine Produktionskapazität erweitern und rund 1.500 Arbeitsplätze schaffen.Der Betrieb starte voraussichtlich in Q4/2022, habe das Unternehmen am Montag in Berlin mitgeteilt. Der Spatenstich sei bereits Mitte Mai erfolgt. Der Standort in Barleben ergänze den Angaben zufolge die bisherige Fabrik in Verden an der Aller, in der seit 2016 Produkte für Deutschland und Österreich hergestellt würden. Geplant seien 35.000 Quadratmeter Produktions-, Lager- und Bürofläche an dem Standort in der Nähe des Autobahnkreuzes Magdeburg.Durch die erweiterten Produktionskapazitäten und modernen Produktionslinien solle perspektivisch sowohl die Anzahl der wöchentlich verfügbaren Rezepte als auch die Anzahl der verfügbaren Zusatzprodukte erhöht werden. Diese würden Suppen, Desserts, Mittagessensoptionen und Snacks umfassen, die die Mahlzeiten von HelloFresh ergänzen würden.Aus Sicht des AKTIONÄR sei es nur eine Frage der Zeit, bis die HelloFresh-Aktie einen Angriff auf das bisherige Allzeithoch starte und ihre Aufwärtsbewegung fortsetze. Am heutigen Dienstag steige der Titel gut ein Prozent auf 83,02 Euro. Vormerken sollte man sich schon einmal den Termin (10.08.2021) für den nächsten Quartalsbericht.Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der HelloFresh-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 06.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)