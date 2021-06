Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (22.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von HelloFresh sei am Montag bis knapp unter ihr Rekordhoch bei 85,48 Euro geklettert, bevor im Tagesverlauf Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Beflügelt worden sei das Papier von gleich zwei positiven Analystenkommentaren.Die Investmentbank Jefferies habe die Bewertung der Papiere von HelloFresh bei einem Kursziel von 104 Euro mit "buy" aufgenommen. Analyst Sebastian Patulea glaube in einer am Montag vorliegenden Studie, dass die Qualität des Wachstums beim Kochboxenlieferanten am Markt unterschätzt werde. Er gehe davon aus, dass die Markterwartungen anziehen würden, je näher das Unternehmen seinen mittelfristigen Zielen komme. Steigende Konsensschätzungen seien also höchst wahrscheinlich. Der Aktienkurs spiegle derzeit ein auf Dauer lediglich stabiles Wachstum wider, was höchst konservativ sei.Auch die Investmentbank Kepler Cheuvreux habe die Einstufung für HelloFresh vor den Zahlen für das zweite Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 102,70 Euro belassen. Die Analysten würden in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer weiter guten Umsatzdynamik des Kochboxenversenders rechnen, begünstigt von einem Anstieg aktiver Kunden. HelloFresh habe den Halbjahresbericht für den 10. August angekündigt.Die Aktie von HelloFresh sei nach dem Sprung auf ein neues Allzeithoch zuletzt wieder etwas zurückgekommen. Aus Sicht des "Aktionär" ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis das HelloFresh-Papier seine Aufwärtsbewegung fortsetzen kann. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 22.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link