84,20 EUR +1,27% (03.11.2021, 12:29)



84,40 EUR +2,50% (03.11.2021, 12:13)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (03.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie gebe auch am Mittwoch weiter Gas. Das Papier der Berliner Unternehmens habe bereits Dienstag um mehr als 17% nach oben schnellen können und sei Top-Gewinner des Tages im DAX gewesen. Auch am heutigen Mittwoch sehe es gut aus, dass die HelloFreseh-Aktie erneut den Titel holen könne.Der Kochboxenversender profitiere von der Prognoseanhebung, die HelloFresh am Montagabend verkündet habe. Zudem hätten sich im Anschluss zahlreiche Analysten optimistisch gezeigt.Die HelloFresh-Aktie sei mit dem jüngsten Kurssprung auch über die wichtige 80-Euro-Marke gestiegen. Auch die 38- und 90-Tage-Durschnittslinien hätten überwunden werden können. "Der Aktionär" bleibe aufgrund des anhaltenden Wachstumsmomentums für die HelloFresh-Aktie optimistisch. Langfristig orientierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von HelloFresh befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link