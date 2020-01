Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (16.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie lege am Donnerstagmorgen deutlich zu und beschleunige damit die dynamische Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate. Grund seien vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, die deutlich über den bisherigen Prognosen lägen. Aus den Zahlen kristallisiere sich bereits heraus, dass die USA auch im vergangenen Jahr wieder der wichtigste Markt für den deutschen Kochboxen-Anbieter gewesen sei. Dort habe HelloFresh bis zu 57% des Konzernumsatzes und bis zu 22% des operativen Ergebnisses erwirtschaftet.Aufgrund der aktuellen Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen wolle HelloFresh auf das ursprünglich geplante "Trading Update" am 21. Januar verzichten. Der vollständige Geschäftsbericht 2019 solle wie geplant am 3. März veröffentlicht werden. Das Unternehmen weise in seiner Meldung explizit darauf hin, dass die finalen Zahlen von den nun gemeldeten Werten abweichen könnten.Bei den Anlegern kämen die vorläufigen Zahlen trotzdem hervorragend an. Alleine in den vergangenen fünf Monaten habe sich der Kurs der HelloFresh-Aktie mittlerweile verdoppelt. Angesichts dieser Kursentwicklung könnten investierte Anleger den Stopp nachziehen und die Gewinne laufen lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link