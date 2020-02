Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Proteste in Hongkong belasten die dortige Wirtschaft bereits seit Monaten, nun kommt auch noch die Coronaepidemie erschwerend hinzu, so die Analysten von Postbank Research.



Besonders stark leide der Tourismussektor, denn 80 Prozent der Besucher würden aus China stammen. Der Sektor stehe für zwölf Prozent des BIP. Die Regierung in Hongkong habe jetzt Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur in Höhe von umgerechnet 14 Milliarden Euro angekündigt. Neben Steuererleichterungen und vergünstigten Darlehen für kleine und mittelständische Unternehmen seien Einmalzahlungen in Höhe von knapp 1.200 Euro für jeden volljährigen Einwohner der Sonderverwaltungszone geplant. Die an der Hongkonger Börse gelisteten Unternehmen würden von diesem Paket nur bedingt profitieren, da sie einen Großteil ihrer Gewinne in China erzielen würden. Der Aktienmarkt habe daher trotz der angekündigten Konjunkturspritze im Minus geschlossen. Die Kurse dürften sich erst dann erholen, wenn sich in der durch das Coronavirus belasteten chinesischen Wirtschaft eine klare Erholung abzeichne. (27.02.2020/ac/a/m)





