Kurzprofil Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA:



Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert.



Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on" Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com. (01.10.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Heliad Equity Partners-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK).Heliad habe vergangenen Freitag den H1-Bericht veröffentlicht und einen positiven Ausblick für das zweite Halbjahr gegeben. Das Periodenergebnis habe mit -15,8 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr (10,8 Mio. Euro) gelegen und sei durch hohe Abschreibungen auf die börsennotierten Anteile an der FinTech Group, elumeo, Sleepz und MagForce geprägt.Entwicklung des Beteiligungsportfolios: Im ersten Halbjahr habe sich der Wertansatz der börsennotierten Beteiligungen MagForce (-29,7%), Sleepz (-29,5%), elumeo (-24,8%) und FinTech Group (-9,8%) negativ entwickelt. Positiv auf das Halbjahresergebnis hätten hingegen die Beteiligungen an Max21 (+6,1%) und DEAG (+18,0%) gewirkt. Insgesamt sei dadurch der Buchwert der börsennotierten Beteiligungen deutlich von 92,9 Mio. Euro auf 72,1 Mio. Euro zurückgegangen. Der Wert des Private Equity-Portfolios sei durch kleinere Abschreibungen um insgesamt 1,0 Mio. Euro auf 16,7 Mio. Euro gesunken.Bewertungsmodell aktualisiert: Für Heliads Kernbeteiligung FinTech Group hätten sich diekurzfristigen Konsensschätzungen nach der Ankündigung des Joint Ventures mit der Österreichischen Post leicht reduziert. Daraus resultiere für die FinTech Group in der Peergroup-Analyse der Montega AG ein neuer fairer Wert von 37,20 Euro je Aktie (zuvor: 38,10 Euro). Der Potenzialwert sei dadurch auf 94,1 Mio. Euro gesunken (zuvor: 96,3 Mio. Euro).Ausblick: Für H2 erwarte Heliad wieder steigende Aktienkurse der börsennotierten Beteiligungen. Trotz der kurzfristigen Belastungen durch das JV bei der FinTech Group dürfte sich der Fokus hier sukzessive auf die mittelfristigen Potenziale richten, sodass auch der FinTech Group-Aktienkurs wieder zulegen sollte. Darüber hinaus verfüge Heliad laut Management über eine gut gefüllte Dealpipeline. Allerdings erwarte Markmann kurzfristig keinen neuen Zukauf, da der Schwerpunkt in H2 insbesondere auf der Weiterentwicklung von Sleepz liegen dürfte.Fazit: In der zuletzt deutlich negativen Kursentwicklung der Heliad-Aktie (YTD: -26,4%) dürfte die schwache Entwicklung in H1 bereits eingepreist sein. Für das zweite Halbjahr erwarte Markmann insbesondere bei Heliads Kernbeteiligung eine positive Entwicklung.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die mit unverändertem Kursziel von 11 Euro. (Analyse vom 01.10.2018)