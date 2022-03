Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

86,72 EUR -0,96% (03.03.2022, 09:14)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext Amsterdam-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (03.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der weltweit zweitgrößte Bierbrauer Heineken (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) hat nach dem Corona-Einbruch wieder Tritt gefasst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im vergangenen Jahr hätten die Niederländer mit ihren gut 300 Marken weltweit 4,6 Prozent mehr Bier als 2020 verkauft und damit auch mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Das Geschäft habe sich überall außer in Asien erholt, habe Heineken mitgeteilt. Der Nettoumsatz habe auch wegen Preiserhöhungen und des Trends zu teuren Bieren um 11,3 Prozent auf knapp 22 Mrd. Euro zugelegt. Organisch habe der Zuwachs bei 12,2 Prozent gelegen. Das Betriebsergebnis sei um 43,8 Prozent auf 3,41 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich habe ein Gewinn auf bereinigter Basis von 2,04 Mrd. Euro gestanden - nach 1,15 Mrd. Euro. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren. Heineken werde für 2021 eine Dividende in Höhe von insgesamt 1,24 Euro je Aktie springen lassen - 54 Cent mehr als im Vorjahr.Für 2022 habe sich der Konzern allerdings zurückhaltend gezeigt. Zu Corona kämen deutlich Belastungen durch Inflation und Lieferkettenprobleme. Zwar wolle Heineken mit Preiserhöhungen gegensteuern, habe aber gewarnt, dass dies den Bierkonsum und letztendlich auch den Umsatz drücken könnte. Große Sprünge sind an der Börse daher wohl zunächst kaum zu erwarten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2022)Börsenplätze Heineken-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:86,80 EUR -0,82% (03.03.2022, 09:01)