Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) ist ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie.



Seit 170 Jahren steht die Heidelberger Druckmaschinen AG für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit ist man ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche. Die Mission des Unternehmens ist es, die digitale Zukunft seiner Branche zu gestalten.



Mit ihrem integrierten Lösungsangebot und neuen digitalen Geschäftsmodellen nimmt die Heidelberger Druckmaschinen AG eine führende technologische Rolle ein. Der Schwerpunkt liegt auf der konsequenten End-to-end-Digitalisierung der Kundenwertschöpfung, also vor allem auf integrierten Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Performanceservices.



Mit ihrer Technologieführerschaft im Kerngeschäft und dem Schwerpunkt der Digitalisierung bedient die Heidelberger Druckmaschinen AG einen globalen Markt, der nach Schätzung von Experten in den kommenden Jahren leicht wächst und mit einem jährlichen Druckproduktionsvolumen von über 400 Milliarden Euro im Verpackungs-, Werbe- und Etikettendruck eine starke Basis für unsere Produkte und Lösungen bietet.



Über die Druckindustrie hinaus adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG neue Märkte, beispielsweise hat man sich mit seiner Kompetenz in der Leistungselektronik erfolgreich im Markt für E-Mobilität etabliert. Zudem steigt das Unternehmen mit seiner Drucktechnologie in die Produktion gedruckter organischer Elektronik ein, einen Zukunftsmarkt mit großem Potenzial.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte die Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2019/2020 bei knapp 2,35 Milliarden Euro. Weltweit sorgen insgesamt rund 11.300 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen AG an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (02.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF).HeidelDruck habe die Tochtergesellschaft DOCUFY, einen Anbieter von Informations-Management-Software, an die Beteiligungsgesellschaft Elvaston Capital Management verkauft. Weitere Transaktionsdetails seien nicht genannt worden. Der Konzern erwarte durch diese Transaktion einen außerordentlichen Ertrag von mehr als 20 Mio. Euro. Da die im Zuge der Restrukturierung erzielten Erträge aus dem Asset Management im Geschäftsjahr 2021/22 (31.03) nun höher ausfallen würden als ursprünglich vom Unternehmen erwartet, habe HeidelDruck den Ausblick für die operative Marge angehoben. Der Konzern rechne nun 2021/22 mit einer EBITDA-Marge von 7,0% bis 7,5% (bisher: 6,0% bis 7,0%). Die frei werdenden liquiden Mittel sollten im Rahmen der digitalen Transformation in Zukunftsinvestitionen fließen.Die Zahlen für das erste Quartal, die besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen seien, hätten bereits die ergriffenen Restrukturierungsmaßnahmen widergespiegelt. Den steigenden finanziellen Spielraum werte der Analyst angesichts der schwachen Bilanzkennzahlen (niedrige Eigenkapitalquote) positiv. Er habe seine Ergebnisprognosen für 2021/22e (u.a. EPS: 0,12 (alt: 0,08) Euro) angehoben. Seine Prognosen für 2022/23e (u.a. EPS: 0,19 Euro) würden unverändert bleiben. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells habe er ein neues Kursziel von 2,30 (alt: 2,20) Euro (u.a. Anhebung der Prognosen für 2021/22) für die HeidelDruck-Aktie ermittelt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von unter 10% (zwölf Monate) bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 02.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link