WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (21.02.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Analyst Malte Schulz von der Commerzbank:Malte Schulz, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen des Wettbewerbers Koenig & Bauer (KBA) weiterhin zum Kauf der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF).Der Ausblick des Würzburger Unternehmens für 2017 signalisiere, dass die Druckmaschinenbauer beim organischen Wachstum und bei der Profitabilität noch viel Luft nach oben habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Malte Schulz, Analyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit einem Kursziel von 2,75 Euro bestätigt. (Analyse vom 21.02.2017)XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,35 EUR 0,00% (21.02.2017, 13:28)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,346 EUR -0,85% (21.02.2017, 13:41)ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:DE0007314007