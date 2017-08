ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (25.08.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) unter die Lupe.In einem schwierigen Aktienmarktumfeld halte sich die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bislang recht gut. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass mit Rückenwind vom Gesamtmarkt der Ausbruch über die 3-Euro-Marke gelingen werde.Die Investoren schienen geneigt, auf dieses Szenario zu setzen. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie habe dem Konsolidierungsdruck am Markt zuletzt weitgehend widerstanden. Bleibe sie in Schlagdistanz zu wichtigen 3-Euro-Marke, könnte der Ausbruch in einem freundlicheren Marktumfeld gelingen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2017)Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:3,08 EUR +2,05% (25.08.2017, 12:30)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:3,076 EUR +1,75% (25.08.2017, 12:44)