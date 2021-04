12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

80,36 EUR +0,12% (16.04.2021, 09:18)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

80,66 EUR +2,18% (16.04.2021, 09:04)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (16.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) weiterhin zu kaufen.Der deutsche Baustoffkonzern HeidelbergCement habe gestern Abend vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt.Zumal die vorläufigen Q1-Finanzkennzahlen deutlich von den aktuellen Markterwartungen abweichen würden, habe sich HeidelbergCement veranlasst gesehen, diese bereits vorab zu berichten. Die erwarteten Zahlen würden auf vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens-Schätzungen basieren.Demnach habe der vorläufige Umsatz im ersten Quartal 2021 EUR 3.958 Mio. nach EUR 3.930 im Vorjahresquartal betragen. Die Markterwartungen hätten hierfür bei EUR 3.873 Mio. gelegen.Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen habe EUR 538 Mio. nach EUR 405 Mio. im Vorjahr betragen. Erwartet worden seien im Schnitt EUR 436 Mio.Die letzte Empfehlung zu HeidelbergCement lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.