Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (10.03.2022/ac/a/d)



Der Baustoffkonzern HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) hat das Jahr 2021 dank gut laufender Geschäfte mit einem Milliardengewinn abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 18,7 Mrd. Euro habe der auf die Aktionäre anfallende Überschuss 1,76 Mrd. Euro betragen, wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe. Im Vorjahr sei wegen hoher Abschreibungen ein Verlust von gut 2,1 Mrd. Euro angefallen. Auch im Tagesgeschäft sei es rund gelaufen. Das RCOBD sei auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf fast 3,9 Mrd. Euro gestiegen. Dazu hätten auch Sparmaßnahmen beigetragen. Zudem habe der Konzern von Preiserhöhungen profitiert.Auch für das laufende Jahr gebe sich der Konzern zuversichtlich: "Die weltweiten Infrastrukturmaßnahmen werden sukzessive zum Absatzwachstum unserer Produkte beitragen", habe Unternehmenschef Dominik von Achten bei Vorlage der 2021er Bilanz gesagt. Die Dynamik im privaten Wohnungsbau bleibe ebenfalls hoch. Vor diesem Hintergrund rechne HeidelbergCement für 2022 mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes und einer leichten Steigerung der operativen Ergebnisse.Gleichzeitig habe der Konzern jedoch eingeräumt, dass die Rahmenbedingungen aufgrund der anhaltend hohen Energiekosten insbesondere im ersten Halbjahr herausfordernd geblieben seien. "Dies lässt für die Konsensschätzungen Abwärtspotenzial erwarten", so Goldman Sachs-Analyst Pierre de Fraguier. Er selbst rechne wegen des wachsenden Kostendrucks mit einem neunprozentigen Rückgang des operativen Jahresergebnisses.