XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

77,30 EUR -0,54% (22.04.2021, 11:10)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (22.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Guter Jahresauftakt, Analysten dennoch uneins - AktienanalyseDer Baustoffkonzern HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) ist besser als erwartet ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie das DAX-Unternehmen mitgeteilt habe, sei der Umsatz im ersten Quartal von 3,93 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 3,96 Mrd. Euro gestiegen. Analysten hätten dagegen mit einem Rückgang auf 3,87 Mrd. Euro gerechnet. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) habe sich von 405 auf 538 Mio. Euro erhöht. Hier hätten Experte mit 436 Mio. Euro ebenfalls weniger erwartet.Das sei an der Börse gut angekommen. Und auch Analysten hätten sich in erster Reaktion mit den Eckdaten zufrieden gezeigt. Der Zementhersteller habe die Erwartungen vor allem beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern deutlich übertroffen, auch wenn das erste Quartal saisonal bedingt nicht bedeutsam sei, habe etwa Analyst Matthias Pfeifenberger von der Deutschen Bank geschrieben. Er sehe denn auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 88 Euro (aktuell: 78,12 Euro) Abstand zu nehmen. Auch Patrick Creuset Goldman Sachs bescheinige HeidelbergCement einen guten Jahresstart. Er glaube allerdings, dass sich die Auswirkungen der Energiepreise im zweiten Halbjahr negativ bemerkbar machen dürften und rate daher weiterhin zum Verkauf der Aktie - mit Kursziel 61 Euro. (Ausgabe 15/2021)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:77,32 EUR -0,92% (22.04.2021, 11:23)