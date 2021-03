Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

75,02 EUR +3,68% (19.03.2021, 10:53)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

75,14 EUR +3,33% (19.03.2021, 10:41)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (19.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Der Geschäftsbericht 2020 (testiert) habe die Eckdaten (u.a. Umsatz, operatives EBITDA) bestätigt. Das erstmals veröffentlichte berichtete EPS sei hingegen moderat hinter der Analystenerwartung zurückgeblieben. Der Dividendenvorschlag für 2020 (2,20 (Vj.: 0,60) Euro/Aktie; zum Vergleich EPS: -10,78 (Vj.: +5,50) Euro) habe die Analystenprognose (1,20 Euro) deutlich übertroffen und über dem Vorkrisenniveau gelegen (2018: 2,10 Euro; Rückkehr zur progressiven Ausschüttungspolitik).Der Baustoffkonzern habe in 2020 bereits deutliche Fortschritte bezüglich der finanziellen Ziele der Strategie "Beyond 2020" gemacht. Daraus ergebe sich nach Erachten des Analysten die Fragestellung, ob die Zielwerte nicht vorzeitig (d.h. vor 2025) nach oben korrigiert werden müssten. Der Ausblick für 2021 (leichte Anstiege auf organischer Basis beim Umsatz, operativem EBITDA, operativem Ergebnis) bewege sich im Rahmen der bisherigen Analystenerwartungen. HeidelbergCement sollte nach Ansicht des Analysten von den staatlichen Bauprojekten (zur konjunkturellen Überwindung der Covid-19-Pandemie) profitieren.Diermeier habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. berichtetes EPS 2021e: 6,93 (alt: 6,92) Euro; berichtetes EPS 2022e: 7,48 (alt: 7,37) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: