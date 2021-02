Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 54.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (22.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Am 23. Februar präsentiere der DAX-Konzern die Zahlen für das abgelaufene Quartal. Nach der jüngsten Konsolidierung könnte die HeidelbergCement-Aktie bei einer positiven Überraschung neuen Schwung bekommen. Auf diese Zahlen müssten sich Anleger dabei einstellen.Für das Gesamtjahr erwarte HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen über dem Vorjahreswert von knapp 3,6 Mrd. Euro. Das ursprüngliche Jahresziele 2020 habe er Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie zurückgezogen.Die Analysten würden laut den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten den Umsatz im vierten Quartal im Schnitt bei rund 4,4 Mrd. Euro und damit rund drei Prozent unter dem Vorjahresniveau erwarten. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte um rund 2,5 Prozent auf 944 Mio. Euro zurückgegangen sein.DER AKTIONÄR bleibe vor den Zahlen optimistisch für den Baustoffkonzern. HeidelbergCement sollte von einer möglichen Konjunkturerholung profitieren und die Aktie sei noch nicht zu teuer. Im Buffett-Depot werde deshalb weiter auf steigende Kurse spekuliert. Seit dem Kauf steht hier bereits ein Plus von mehr als 80 Prozent zu Buche, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link