HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer Eins bei Zuschlagstoffen, Nummer Zwei bei Zement und Nummer Drei bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (03.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Angesichts der bevorstehenden US-Wahlen würden Aktien aus der Baubranche auch am Dienstag deutlich zulegen. Im DAX zähle HeidelbergCement erneut zu den Top-Gewinnern. Anleger würden auf ein billionenschweres Infrastrukturpaket in den USA setzen, bei dem viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur fließe.Am Donnerstag werde HeidelbergCement zudem seine Quartalszahlen präsentieren. "Der Aktionär" zeige, worauf sich Anleger einstellen müssten: Ursprünglich habe HeidelbergCement 2020 Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr leicht steigern wollen. Wegen der Corona-Pandemie habe der Konzern Ende März bei Vorlage der Zahlen für 2019 seine Ziele für das laufende Jahr aber zurückgezogen.Laut einer vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Erhebung würden Analysten den Umsatz im dritten Quartal nun im Schnitt bei rund 4,9 Milliarden Euro und damit rund 3,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau sehen. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte hingegen um acht Prozent auf 1,27 Milliarden Euro zulegen.Analyst Stephan Bonhage vom Bankhaus Metzler rechne für HeidelbergCement mit einer starken operativen Ergebnisentwicklung im dritten Quartal. Der Baustoffkonzern dürfte von stabilen Preisen, niedrigen Energiekosten und seinem Einsparprogramm profitiert haben. Besonders optimistisch habe sich der Branchenexperte Ephrem Ravi von der US-Bank Citigroup gezeigt. Die meisten europäischen Zementhersteller dürften mit ihrem operativen Ergebnis 2020 über Vorjahresniveau liegen, so der Experte.Von niedrigeren Volumen und einem leichten Ergebnisrückgang gehe Analyst Thorsten Reigber von der DZ BANK im dritten Jahresviertel in Nordamerika aus. Hier könnten sich die Waldbrände in Kalifornien und die Hurrikan-Saison leicht negativ ausgewirkt haben. In den übrigen Regionen rechne er wieder mit deutlich besseren Geschäften. Zudem komme HeidelbergCement bei seinem Sparprogramm COPE gut voran und profitiere von einem weiter günstigen Preisumfeld. Als wichtigen Treiber sehe Reigber die staatlichen Infrastrukturprogramme in den USA und Europa.Die US-Wahlen könnten dem Bausektor neuen Schwung verleihen. Überzeuge HeidelbergCement dann auch mit den Zahlen, stehe deutlich höheren Kursen nichts im Weg. Die günstige Bewertung lasse zudem Spielraum nach oben."Der Aktionär" setzt im Buffett-Depot weiter auf steigende Kurse und liegt bereits rund 50 Prozent im Plus, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 03.11.2020)Mit Material von dpa-AFX