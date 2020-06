XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

49,54 EUR +1,43% (17.06.2020, 17:23)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

49,46 EUR +0,75% (17.06.2020, 17:37)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (17.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Die Hoffnung auf ein billionenschweres Infrastrukturprogramm von US-Präsident Donald Trump habe die Börsen nach dem drastischen Rücksetzer am vergangenen Donnerstag wieder stabilisiert. Größter Profiteur sei die Baubranche. Die Aktie von HeidelbergCement zähle nach dem deutlichen Kurssprung am Dienstag auch am heutigen Mittwoch zu den stärksten DAX-Werten.Sollten die USA tatsächlich viel Geld in die Hand nehmen, um Straßen, Brücken und ähnliche Projekte voranzutreiben, dürfte HeidelbergCement in der Tat deutlich profitieren. Im vergangenen Jahr seien 26,8 Prozent des Umsatzes aus Nordamerika gekommen. Werde das Geschäft hier ausgebaut, wäre das doppelt positiv, denn auch die Margen sind höher - 29 Prozent des Betriebsertrags sei zuletzt in Nordamerika erwirtschaftet worden.Stützungsprogramme der öffentlichen Hand wären für die Baubranche umso wichtiger, da die Bauleistung im Gewerbe- und im privaten Bereich durch die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie zurückgehen könnte. Aktuell würden die Experten damit rechnen, dass bei HeidelbergCement der Umsatz im laufenden Jahr um knapp elf Prozent zurückgehe. Erst 2022 solle das Niveau von 2019 wieder erreicht werden.In der Bewertung mit einem 2021er KGV von 9 sei die Schwäche bereits eingepreist. Positive Überraschungen durch massive Infrastrukturprogramme auch anderer Konzerne könnten der Aktie dagegen weiteren Schwung verleihen. Die HeidelbergCement-Aktie habe auch nach dem Kurssprung noch Potenzial. Anleger können zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: