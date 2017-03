Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Mit einem Gesamtumsatz von 13,5 Mrd. EUR im Jahr 2015 gehört die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. In mehr als 40 Ländern steht die HeidelbergCement AG für Kompetenz und Qualität. 45.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 2.380 Standorten sorgen tagtäglich dafür, dass der Slogan "for better building" mit Leben gefüllt wird.



Die Kernaktivitäten der HeidelbergCement AG umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für die Herstellung von Beton. Die Produktpalette der HeidelbergCement AG wird maßgeblich durch die nachgelagerte Aktivitäten Transportbeton und Asphalt ergänzt. Darüber hinaus bietet HeidelbergCement Dienstleistungen an, wie den weltweiten Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg. (07.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktie: Es gibt noch Luft nach oben - Mutige Anleger können zugreifen! AktienanalyseLaut Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", können mutige Anleger bei der Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zugreifen.Der Aktienprofi spreche von sehr guten Aussichten für die Baustoffbranche. Die ganze Welt spreche von Trumps Mauer. Das halte der Börsenexperte für überbewertet, denn es werde schwer werden, 30.000 Tonnen Zement in eine Wüste zu bringen, wo keine Infrastruktur vorhanden sei. Grundsätzlich wolle Trump aber die Infrastruktur in den USA verbessern. Die HeidelbergCement AG habe als einer der weltgrößten Zementhersteller auch eine starke Position in den USA, wovon man profitieren werde. Ein riesiges Projekt stehe auch in China an. Man wolle dort Brücken und Straßen bauen, Häfen und neue Pipelines erschließen.Das Schöne an der HeidelbergCement-Aktie sei laut Küfner, dass sie gar nicht teuer sei. Das Kurs/Buchwert-Verhältnis betrage 1. Das KGV werde auf 12 sinken. Fundamental und charttechnisch habe die HeidelbergCement-Aktie noch Luft nach oben. Der Aktienprofi verweise zwar darauf, dass HeidelbergCement auch mit Risiken behaftet sei. Man habe einen recht hohen Schuldenberg, den man vor sich hin schiebe.Wer aber mutig ist, kann bei der HeidelbergCement-Aktie zugreifen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2017)