HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (20.02.2018/ac/a/d)



Der Baustoffkonzern HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) hat am Dienstag Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und durchaus positiv überrascht - Investoren griffen gleich zu und hievten das Wertpapier an die DAX-Gewinnerspitze, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.HeidelbergCement habe im vierten Quartal von einer starken Entwicklung vor allem in Nordamerika und Europa profitiert. Im Abrechnungszeitraum Oktober bis Dezember sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern (EBITDA) nach vorläufigen Berechnungen um 16,5 Prozent auf 892 Millionen Euro gestiegen. Dazu hätten auch Preiserhöhungen und das strenge Sparprogramm beigetragen. Damit habe HeidelbergCement etwas besser abgeschnitten, als Branchenkenner zuvor erwartet hätten. Der Umsatz habe mit 4,26 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Prozent zugelegt, wie die im DAX notierte Gesellschaft am Dienstag in Heidelberg mitgeteilt habe. Am 22. März lege der Konzern seine vollständige Jahresbilanz vor.Wertpapiere der HeidelbergCement AG würden bereits seit August 2016 in einer ausgeprägten Seitwärtsspanne zwischen grob 80,00 und 95,00 Euro ohne erkennbare Richtung schwanken. Zwar gab es vereinzelte Ausreißer, aber auch diese vermochten nicht genügend Käufer bzw. Verkäufer zu mobilisieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Daher habe sich die Seitwärtsbewegung in den letzten Monaten auch unverändert fortgesetzt. Die letzte Kursbewegung habe HeidelbergCement von der oberen Begrenzung zur Unterseite vollzogen und sich im Bereich von 80,00 Euro stabilisiert. Vergangene Handelswoche seien die Kursnotierungen aber wieder merklich angesprungen, sodass nun eine Aufwärtsbewegung bevorstehe und kurzfristig auf der Long-Seite nachgehandelt werden könne.Zunächst einmal dürfte die HeidelbergCement-Aktie ihre Gewinne bis in den Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei derzeit 86,32 Euro und dem Fibonacci-Retracement knapp darüber ausbauen. Aber erst ein Ausbruch über dieses Widerstandsniveau kann weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich von rund 90,00 Euro freisetzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.02.2018)