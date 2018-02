Die entscheidende Frage: Wann werde Bridgewater seine Leerverkaufspositionen wieder auflösen? Da unter den betroffenen Unternehmen auch zahlreiche Banken aus Italien dabei seien, komme natürlich der Verdacht auf, dass die Short-Positionierungen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den am 4. März dort stattfindenden Parlamentswahlen stünden. Somit würde Bridgewater darauf spekulieren, dass Anfang März ein Parteienbündnis die Mehrheit erringe, das der Einheit Europas einen schweren Schlag versetzen könnte. Dies könnte die europäischen Aktienmärkte, die den Wahlsonntag bisher nicht im Fokus zu haben scheinen, zumindest kurzfristig belasten, die Analysten der HSH Nordbank AG.



Interessanterweise seien unter den betroffenen Firmen solche, bei denen die wichtigsten Wachstumsmärkte außerhalb der EU lägen bzw. auch in diesen Absatzmärkten größere Niederlassungen besitzen würden und folglich Umsatz und Gewinn durch eine politische Krise in Europa nur mittelbar in Mitleidenschaft gezogen würden. Sicherlich dürften diese Unternehmen, sollte es bei der Wahl zu einem für Europa wenig kritischen Ergebnis kommen, und die Kapitalmärkte dadurch in den Keller geschickt würden, auch mit Kursverlusten zu kämpfen haben. Diese wären jedoch, wie unter anderem die ersten Handelstage nach dem Brexit zeigen würden, vermutlich nur von kurzer Dauer. Folglich müssten Dalio und seine Leute sehr schnell auf das Wahlergebnis in Italien reagieren können. Komme es dagegen anders und werde ein europafreundlicher Kandidat bzw. eine weniger euroskeptische Koalition die Wahl für sich entscheiden, müssten diese ebenfalls sehr schnell auf die Kursentwicklungen in der Folge reagieren können.



Möglicherweise sei die Wette rein ökonomischer Natur und die Analysten des Hedgefonds sähen die wirtschaftliche Entwicklung als nicht nachhaltig an. Dann stelle sich aber die Frage, warum zu einem großen Teil die Unternehmen ausgewählt worden seien, die mehr als 50 Prozent des Umsatzes außerhalb der EU erzielen würden. Dann müsste Ray Dalio gegen die Weltwirtschaft wetten, die sich jedoch gerade in sehr robuster Verfassung befinde und bisher keine Anzeichen einer Abkühlung erkennen lasse.



In der Vergangenheit seien laut Bloomberg die Short-Wetten des Hedgefonds nicht immer erfolgreich gewesen. In den vergangenen drei Monaten seien 13 von 20 Wetten schief gegangen. Auch diesmal sei die Wette sehr waghalsig. (22.02.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der als weltweit größter geltende Hedgefonds Bridgewater Associates wettet gegen die europäischen Aktienmärkte, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Mit rund 22 Mrd. US-Dollar sei der von Ray Dalio gemanagte Fonds Short-Positionierungen gegenüber europäischen Firmen eingegangen. Dafür habe sich der Hedgefonds die Aktien der Unternehmen, bei denen dieser mit Kursverlusten rechne, von Investoren geliehen, um sie im Anschluss wieder zu verkaufen. Falle der Kurs tatsächlich, werde die Aktie zum günstigeren Kurs zurückgekauft, dem Verleiher zurückgegeben und der Investor behalte die Differenz aus Verkaufs- und Kaufwert als Gewinn, abzüglich einer Leihgebühr. Würden die Aktien hingegen steigen, mache der Spekulant Verluste. Er müsse sie teurer zurückkaufen als er sie abgegeben habe. Theoretisch seien so extreme Verluste möglich, wenn das Papier immer weiter an Wert gewinne.