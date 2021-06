Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



55,80 EUR 0,00% (24.06.2021, 16:04)



56,60 EUR +0,35% (24.06.2021, 16:05)



DE0006042708



604270



HAW



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (24.06.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) weiterhin mit "halten" ein.Sei man sich bei der Hawesko Holding AG im Frühjahr 2020 noch unsicher über die weitere Geschäftsentwicklung und die Auswirkungen auf das Zahlenwerk gewesen, sei im weiteren Jahresverlauf immer klarer geworden, dass sich die breite Aufstellung der Gesellschaft bezahlt mache. Zwar habe das B2B-Geschäft massiv unter den Schließungen in der Gastronomie und der Hotellerie gelitten, doch selbst in diesem Segment habe das Unternehmen zumindest eine teilweise Kompensation durch den stärkeren Verkauf über den Fach- und Lebensmitteleinzelhandel erreicht.Die beiden anderen Segmente Retail und E-Commerce hätten dagegen maßgeblich vom allgemeinen Umfeld profitiert. Die Schließungen in der Gastronomie und die Beschränkungen im Rahmen der diversen Lockdowns hätten zu einem vermehrten Weinkonsum innerhalb der eigenen vier Wände geführt. Dies habe die Entwicklung im Geschäftsjahr 2020 beflügelt und der Gesellschaft ein massives Ergebnisplus sowie den Aktionären eine auf insgesamt 2,00 Euro angehobene Dividende beschert.Dieser Konsumtrend habe auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 angehalten und habe dabei das EBIT regelrecht explodieren lassen. Mitte Juni habe die Hawesko-Gruppe bereits eine Schätzung für das zweite Quartal abgegeben, die ein anhaltend positives Bild zeichne. Aufgrund dessen habe Renner seine Prognosen für das Gesamtjahr noch einmal nach oben angepasst. Allerdings bleibe ab dem dritten Quartal abzuwarten, ob und wie sich das Konsumverhalten durch die Öffnung der Gastronomie und eine weitgehende Lockerung der Beschränkungen verändere.Der Erfolg der Hawesko Holding AG fuße auf einer bereits vor Jahren eingeleiteten Digitalisierungsoffensive der Gesellschaft. Auch wenn Renner für die zweite Jahreshälfte etwas vorsichtiger gestimmt sei, rechne er in 2021 mit erneuten Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis. Auch sonst sei Renner für die weitere Entwicklung der Hawesko-Gruppe unverändert optimistisch. Die hervorragende Geschäftslage habe aber auch dem Aktienkurs deutliche Zuwächse beschert.Angesichts der erneuten Anhebung seiner Prognosen habe Renner auch sein Kursziel für die Hawesko-Aktie angepasst. Dies sehe er nun bei 61 Euro (alt: 55 Euro) was bei einem geschätzten EPS von 3,39 Euro für das kommende Jahr einem KGV von 18 entspreche. Daneben biete der Premiumweinhändler immer noch eine attraktive Dividendenrendite jenseits der 3-Prozent-Marke.Darauf basierend belässt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine Empfehlung nach dem starken Kursanstieg weiter auf "halten". (Analyse vom 24.06.2021)