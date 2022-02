Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

51,80 EUR +1,97% (23.02.2022, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

50,80 EUR -1,55% (22.02.2022, 17:36)



ISIN Hawesko-Aktie:

DE0006042708



WKN Hawesko-Aktie:

604270



Ticker-Symbol Hawesko-Aktie:

HAW



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen. In 2020 erzielte sie einen Umsatz von 620 Mio. Euro und ein EBIT von 42 Mio. Euro. Die Hawesko-Gruppe beschäftigt in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (23.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) weiterhin mit "kaufen" ein.Wie erwartet habe die Hawesko Holding AG das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Vor allem das Segment E-Commerce habe sich als Wachstumstreiber entwickelt, aber auch die beiden anderen Segmente Retail und B2B hätten umsatzmäßig eine positive Geschäftsentwicklung gezeigt. Die Corona-bedingten lang anhaltenden Schließungen von Hotellerie und Gastronomie hätten den Weinkonsum innerhalb der eigenen vier Wände verstärkt und dabei dem Bereich E-Commerce einen kräftigen Schub beschert.Auch wenn sich bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zukünftig wieder Lockerungen ergeben würden, rechne Renner allgemein mit einem veränderten Konsumverhalten. Viele Verbraucher hätten mittlerweile die einfache Onlinebestellung von Wein schätzen gelernt. Diese Entwicklung sollte sich auch nach einem Ende der Pandemie fortsetzen. Wachsende Bedeutung würden bei der Hawesko-Gruppe auch die Verkäufe über den Fach- und Lebensmitteleinzelhandel erfahren.Zuversichtlich für die Zukunft stimme Renner ebenfalls die hohe Neukundengewinnung der Gesellschaft in der jüngsten Vergangenheit. Denn damit verfüge Hawesko über eine deutlich verbreiterte Kundenbasis. In die Karten spiele dem Premiumweinhändler auch die bereits vor Jahren initiierte Digitalisierungsoffensive. Daraus erwarte Renner auch in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial.Aktuell habe sich der Aktienkurs oberhalb der Marke von 50 Euro positioniert. Trotz der insgesamt sehr erfreulichen Kursentwicklung seit dem Corona-Einbruch an der Börse im Frühjahr 2020 biete das Papier auf Basis der Schätzungen des Analysten derzeit immer noch eine sehr attraktive Dividendenrendite von 3,9 Prozent. Bei Ansatz seines leicht von 66 Euro auf 63 Euro zurückgenommenen Kursziels ergebe sich aktuell ein Kurspotenzial von fast 23 Prozent.Daher bekräftigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine "kaufen"-Empfehlung für die Hawesko-Aktie. (Analyse vom 22.02.2022)