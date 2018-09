Tradegate-Aktienkurs Hasbro-Aktie:

92,69 Euro -0,71% (20.09.2018, 15:45)



NASDAQ-Aktienkurs Hasbro-Aktie:

107,56 USD -1,31% (20.09.2018, 18:42)



ISIN Hasbro-Aktie:

US4180561072



WKN Hasbro-Aktie:

859888



NYSE Ticker-Symbol Hasbro-Aktie:

HAS



Kurzprofil Hasbro Inc.:



Hasbro Inc. (ISIN: US4180561072, WKN: 859888, Ticker-Symbol: HAS, NASDAQ Ticker-Symbol: HAS) gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Spielen und Spielwaren. Das Unternehmen mit Sitz in Pawtucket, Rhode Island (USA) entwirft, produziert und vermarktet sowohl traditionelles Spielzeug als auch Hightech-Spielwaren. Zu den bekanntesten Produkten aus dem Hause Hasbro zählen Monopoly, Spiel des Lebens, Transformers oder My Little Pony. Zudem besitzt Hasbro auch die Lizenzrechte für die Herstellung von Produkten der Marken Sesamstraße oder Disney (mit Star Wars, Marvel usw.). (20.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hasbro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des Spielwarenherstellers Hasbro Inc. (ISIN: US4180561072, WKN: 859888, Ticker-Symbol: HAS, NASDAQ Ticker-Symbol: HAS) unter die Lupe.Das US-Unternehmen und die Epic Games, die Firma hinter dem Spiel Fortnite, hätten eine Kooperation abgeschlossen. Das sei allerdings nicht der einzige Punkt, der aktuell für Hasbro spreche. Die Aktie habe gerade ein neues Kaufsignal generiert und damkt sei auch weiteres Kurspotenzial eröffnet worden, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hasbro-Aktie: