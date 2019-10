Die Aktie von Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) habe zunächst nach einem Bericht verloren, wonach das Unternehmen die Herstellung eines neuen Elektromotorrads gestoppt habe. Grund seien Probleme mit der Ladetechnik. Zum Handelsende hätten die Titel aber 0,3 Prozent höher notiert.



Ein positiver Analystenkommentar habe der Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) zu Kursgewninnen verholfen. Sie seien um 1,1 Prozent geklettert. Für Tapestry (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY) sei es um 2,8 Prozent nach unten gegangen. Hier habe eine Herabstufung des Titel durch ein Analystenhaus für das negative Momentum gesorgt.



Derweil gebe es Mediengerüchten zu Folge Überlegungen seitens den USA, auf Exporte von pharmazeutischen Gütern aus der Schweiz Strafzölle einzuführen. Dies würde den Sektor empfindlich treffen. Die USA seien für die hiesige Industrie nach der EU der zweitwichtigste Absatzmarkt. Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) und Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) hätten jeweils ca. 1 Prozent verloren.



Mit Spannung würden Investoren heute zudem auf Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) blicken. Die Papiere der Großbanken würden mit ihren Zahlen die heiße Phase der US-Bilanzsaison einläuten. (15.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt war der Newsflow zu Einzeltiteln dünn gesät, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Konzern ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE Ticker-Symbol: COP) verkaufe einige Vermögenswerte in Nordaustralien für USD 1,4 Mrd. an die australische Santos Ltd. Die Aktie habe bis zu Handelsschluss rund 0,5 Prozent verloren.