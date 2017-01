Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne.

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von Analyst James Hardiman von Wedbush Securities:James Hardiman, Analyst beim Investmenthaus Wedbush Securities, rechnet bei den Aktien von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) laut einer Aktienanalyse nach wie vor mit einer neutralen Kursentwicklung.Aktuelle Marktrecherchen würden auf erneut enttäuschende Retail-Ergebnisse von Harley-Davidson Inc. im vierten Quartal 2016 hindeuten. Die Vertriebskanäle seien noch zu voll, damit Händler den Milwaukee Eight-Modellen ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenken könnten.Im Durchschnitt hätten die Harley-Davidson-Händler weniger Kundenkontakte in Q4 verzeichnet. Nach einem ausgeglichen Monat Oktober sei es im November zu einem Minus von rund 5% gekommen und im Dezember zu einem Rückgang von rund 3%.In ihrer Harley-Davidson-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wedbush Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein, erhöhen aber das Kursziel von 48,00 auf 53,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:54,62 Euro -0,57% (17.01.2017, 12:50)