Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

234,20 EUR +3,63% (13.12.2021, 15:28)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

235,60 EUR +4,16% (13.12.2021, 15:15)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 257 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.900 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 129 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (13.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei wieder einmal passiert: Die Aktie von Hapag-Lloyd sei auf ein neues Hoch geklettert - wie schon so oft in diesem Börsenjahr. Mittlerweile habe sich der Kurs der Anteilscheine der Reederei in einem Jahr nahezu verdreifacht. Denn die Kasse klingele derzeit richtig kräftig bei dem Hamburger Unternehmen.Der Hauptgrund hierfür seien natürlich die enorm gestiegenen Frachtraten. Dies liege wiederum an zahlreichen Engpässen im internationalen Schifffahrtssektor. Immer mehr Experten würden befürchten, dass sich diese noch länger als bislang erwartet hinziehen dürften. Allerdings bestehe angesichts des durchaus schon fast etwas heiß gelaufenen Aktienkurses bei Hapag-Lloyd natürlich die Chance, dass kleinste Abschläge bei den Frachtraten zu heftigen Korrekturen bei dem Highflyer der letzten Monate sorgen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie: