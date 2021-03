XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 234 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.200 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (11.03.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd: Boom hält (noch) an - AktienanalyseDie Reederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) rechnet angesichts der anhaltend hohen Nachfrage nach Containertransporten auch für das neue Jahr mit einer deutlichen Gewinnsteigerung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Allein für das erste Quartal stelle das Management ein EBIT von mindestens 1,25 Mrd. Euro in Aussicht. Damit hätte Hapag-Lloyd schon fast den ganzen Vorjahresgewinn in der Tasche. Nach vorläufigen Zahlen von Ende Januar habe die Reederei ihren Gewinn vor Zinsen und Steuern 2020 um etwa 60 Prozent auf rund 1,3 Mrd. Euro gesteigert. Von den guten Geschäften sollten auch die Aktionäre profitieren. Das Unternehmen wolle die Dividende mehr als verdreifachen. Der Vorstand schlage die Ausschüttung von 3,50 Euro vor, habe das Unternehmen mitgeteilt. Für 2019 habe Hapag-Lloyd 1,10 Euro je Aktie ausgezahlt. Durchaus gute Kaufargumente.Allerdings sei die Aktie bereits stark gelaufen. Allein seit Jahresbeginn sei es um mehr als 37 Prozent nach oben gegangen. Seit Oktober habe sich der Kurs sogar mehr als verdreifacht. Zudem habe Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben vorsorglich darauf hingewiesen, dass der coronabedingte Boom natürlich irgendwann vorübergehen werde. Er wisse nur nicht genau wann. Von daher: Etwas Vorsicht bei Investments könne sicher nicht schaden. (Ausgabe 9/2021)Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie: