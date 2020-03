Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

108,10 EUR -2,17% (19.03.2020, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

107,50 EUR -1,83% (19.03.2020, 12:10)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (19.03.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück: Die drastischen Kursverluste scheinen etwas übertrieben - AktienanalyseAufgrund der Coranavirus-Krise flogen auch die Aktien des Rückversicherers Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) in hohem Bogen aus den Anlegerdepots, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um 44,8 Prozent sei es in den vergangenen vier Wochen nach unten gegangen, auf das niedrigste Niveau seit September 2018. Dabei fürchte der Konzern aktuell keine allzu große Belastung durch das Coronavirus. Zwar könnten die Absage von Großveranstaltungen und Produktionsstopps in Unternehmen den Rückversicherer insgesamt bis zu rund 200 Mio. Euro kosten, so Hannover Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz. Das sei aber das obere Limit.Auch der jüngste Kursrutsch an den Aktienmärkten bereite dem Unternehmen keine schlaflosen Nächte. "Wir haben im Moment keine börsennotierten Aktien im Bestand", habe Finanzvorstand Roland Vogel gesagt. Das sei bei solchen Verwerfungen natürlich angenehm. Sollten die Aktienkurse allgemein auf ein "attraktives" Niveau fallen, könnte er sich auch vorstellen, wieder bis zu drei Prozent der Kapitalanlagen des Konzerns in Aktien zu stecken. Das Unternehmen habe daher trotz des Coronavirus die Prognose eines Konzerngewinns von rund 1,2 Mrd. Euro bestätigt. Im abgelaufenen Jahr habe die Hannover Rück - auch dank eines Sondergewinns im Zusammenhang mit der Generali - ihren Nettogewinn um 21 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 1,28 Mrd. Euro gesteigert. Die Dividende solle daher um 25 Cent auf 5,50 Euro je Aktie angehoben werden.Angesichts dessen scheinen die drastischen Kursverluste in den vergangenen Tagen wohl etwas übertrieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2020)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: