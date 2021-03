Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

151,50 EUR +0,53% (11.03.2021, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

152,70 EUR +0,99% (11.03.2021, 09:29)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (11.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Die Hannover Rück SE habe am Donnerstagmorgen ihren testierten Jahresabschluss präsentiert und damit die vorläufigen Zahlen bestätigt. Eine kleine Überraschung: Hannover Rück verzichte auf eine Sonderdividende, weil es die sich zurzeit bietenden Geschäftschancen voll ausschöpfen möchte. Im Gegenzug werde allerdings die Basisdividende erhöht."Die Hannover Rück hat im Pandemiejahr 2020 ein sehr gutes Ergebnis erzielt und damit erneut ihre herausragende Risikotragfähigkeit und ihre breite Diversifizierung unter Beweis gestellt", sage Konzernchef Jean-Jacques Henchoz. "Wir profitieren in besonderem Maße von der nachhaltigen Verbesserung der Preise und Konditionen in unserem Markt." Der Rückversicherer habe trotz Corona das im November ausgegebene Gewinnziel von 800 Mio. Euro um zehn Prozent übertroffen. Für 2021 sei die Prognose, einen Konzerngewinn zwischen 1,15 und 1,25 Mrd. Euro zu erzielen, bestätigt worden.Mit den guten Zahlen im Rücken sollte es dem MDAX-Titel gelingen, die Hürde bei 150 Euro nachhaltig zu überwinden. Das nächste Ziel sei das 52-Wochen-Hoch bei 165 Euro.Die Hannover Rück-Aktie ist eine Investition wert, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link