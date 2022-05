Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

148,95 EUR +1,46% (04.05.2022, 12:06)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 150 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (04.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) als einen Trading-Tipp des Tages unter die Lupe.Der Aktienprofi halte die Q1-Zahlen von Hannover Rück für "richtig gut". Die Bruttoprämien hätten 9,3 Mrd. Euro betragen, während etwa 8,4 Mrd. Euro erwartet worden seien. Das EBIT habe bei rund 400 Mio. Euro gelegen. Die Analysten hätten mit 344 Mio. Euro gerechnet. Die Hannover Rück-Aktie bewege sich in der Range von 143 bis 156/157 Euro. Es könne zumindest mal an die obere Begrenzung und auch an die 200-Tage-Linie gehen. Dann könnte die Hannover Rück-Aktie ganz schnell im Bereich von 160 Euro landen, wo es den nächsten Widerstand gibt, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.05.2022)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:149,05 EUR +1,26% (04.05.2022, 12:34)