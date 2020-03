Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (16.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF), senkt aber das Kursziel von 175 auf 130 Euro.Der Hannoveraner Konzern habe odentliche, jedoch etwas unter seinen Schätzungen liegende Zahlen für 2019 präsentiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die sich verschärfende Börsensituation habe auch dem Kurs der Hannover Rück-Aktie stark zugesetzt, was er aber für deutlich übertrieben halte. Die Auswirkungen der Coronavorus-Krise dürften zwar das Kapitalanlageergebnis belasten, jedoch würden sich keine erhöhten Risiken als die sonst üblichen ableiten lassen. Bei allen Unsicherheiten scheine die Hannover Rück-Aktie aktuell günstig, auch unter dem Aspekt der Dividendenattraktivität.Volker Sack, Analyst der NORD LB, stuft daher in einer aktuellen Aktienanalyse die Hannover Rück-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch und reduziert das Kursziel von 175 auf 130 Euro. (Analyse vom 16.03.2020)Vor diesem Hintergrund bleibt Volker Sack, Analyst der NORD LB, bei seiner Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie mit einem von 155 auf 175 Euro angehobenen Kursziel. (Analyse vom 16.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Hannover Rück SE: Keine vorhanden.