Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (07.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) von 130 Euro auf 140 Euro.Das Nettoergebnis sei in Q1/2019 auf 293,7 (Vj.: 273,4) Mio. Euro geklettert. Das EBIT habe auf 450,0 (Vj.: 433,9) Mio. Euro zugelegt. Die Zahlen hätten leicht über den Analystenprognosen gelegen. Während das versicherungstechnische Ergebnis auf 75,1 (Vj.: 95,8) Mio. Euro gesunken sei, habe das Kapitalanlageergebnis auf 398,9 (Vj.: 391,5) Mio. Euro ansteigen können. Die gebuchten Bruttoprämien hätten um 19,2% auf 6,37 (Vj.: 5,35) Mrd. Euro zugenommen. Die Schaden-Kosten-Quote sei leicht auf 95,7% (Vj.: 95,9%) verbessert worden. Aufgrund des schwierigen Marktumfelds seien die Kapitalanlagerendite (3,0% nach 3,4% zum 31.03.2018) und die Eigenkapitalrendite (12,6% nach 13,0% zum 31.03.2018) zurückgegangen. Der Ausblick für 2019 (u.a. Nettoergebnis "in der Größenordnung von 1,1 Mrd. Euro") sei bestätigt worden. Dieser sei nach Meinung des Analysten angesichts der wegfallenden Belastungen in der Personen-Rückversicherung wenig ambitioniert bzw. gewohnt konservativ.Bei unveränderten Prognosen bestätigt Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Hannover Rück-Aktie. (Analyse vom 07.05.2019)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:133,60 EUR +1,29% (07.05.2019, 17:35)