Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

138,70 EUR +0,07% (08.08.2019, 13:14)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

139,00 EUR -0,43% (08.08.2019, 13:17)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (08.08.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Das Nettoergebnis sei in Q2 deutlich auf 368,9 (Vj.: 281,9) Mio. Euro gestiegen. Dies sei vor allem auf einen außerordentlichen Ertrag von 99,5 Mio. Euro zurückzuführen gewesen. Das EBIT habe auf 492,1 (Vj.: 473,4) Mio. Euro zugenommen. Die Zahlen hätten - wie bereits im ersten Quartal - leicht über den Analysten-Erwartungen gelegen. Während das versicherungstechnische Ergebnis erneut schwach ausgefallen sei und auf -17,6 (Vj.: 118,5) Mio. Euro gesunken sei, habe das Kapitalanlageergebnis auf 466,7 (Vj.: 352,1) Mio. Euro zulegen können.Die gebuchten Bruttoprämien hätten um 14,7% auf 5,32 (Vj.: 4,64) Mrd. Euro zugenommen. Die Schaden-Kosten-Quote sei auf 97,7% (Vj.: 95,6%) gestiegen. Trotz des schwierigen Marktumfelds seien zum 30.06.2019 die Kapitalanlagerendite (3,9% nach 3,0% zum 31.03.2019) und die Eigenkapitalrendite (15,1% nach 12,6% zum 31.03.2019) gestiegen. Der Ausblick für 2019 (u.a. Nettoergebnis "in der Größenordnung von 1,1 Mrd. Euro") sei bestätigt worden. Dieser sei angesichts der wegfallenden Belastungen in der Personen-Rückversicherung wenig ambitioniert bzw. gewohnt konservativ.Bei unveränderten Prognosen (EPS 2019e: 9,81 Euro; EPS 2020e: 10,35 Euro) und einem unveränderten Kursziel von 145,00 Euro bewertet Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, die Hannover Rück-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 08.08.2019)