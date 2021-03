Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

152,80 EUR +0,79% (16.03.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

153,40 EUR +0,66% (16.03.2021, 17:46)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (16.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) von 140 auf 145 Euro.Nach den vorläufigen Eckdaten 2020 hätten die testierten Zahlen keine große Überraschung dargestellt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Unter dem Aspekt der Eigenkapitalstärkung sei die Rücknahme der Dividendenzahlung von 5,50 Euro (Basis- und Sonderdividende) auf 4,50 Euro je Aktie zwar plausibel gewesen, jedoch habe Sack im Sinne der Dividendenkontinuität mit einer konstanten Ausschüttung gerechnet. Die aktuelle Vorstands-Guidance dürfte aus seiner Sicht eher konservativ sein. Der Vorstand trage damit möglichen Imponderabilien, die noch durch die Corona-Krise, durch Naturkatastrophen oder etwaige Kapitalmarktschwankungen ausgelöst werden könnten, Rechnung. Andererseits sollten weitere Prämienerhöhungen im Rahmen eines weiterhin harten Versicherungsmarktes und einer nach wie vor strengen Zeichnungsdisziplin, ein effektives Risikomanagement und überarbeitete, restriktivere Versicherungsbedingungen eine positive Ergebnisentwicklung unterstützen, wenn nicht gar beflügeln. Je nach Schadensverlauf könnte eine unterjährige Zielwerterhöhung möglich sein. Vor dem Hintergrund der jüngsten Kursentwicklung und eines aktuellen Bewertungsaufschlages sehe Sack nur wenig Kurspotenzial.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 140 auf 145 Euro angehoben. (Analyse vom 16.03.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Hannover Rück SE": Keine vorhanden.Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: