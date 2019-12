Paris (www.aktiencheck.de) - Das nicht enden wollende Brexit-Chaos, die Regierungskrise in Italien und natürlich der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der die Märkte mittlerweile seit rund zwei Jahren in Atem hält und die globale Wirtschaft bremst, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Hang Seng-Index könne da nicht mithalten; seit Beginn des Jahres habe sich der wichtigste Aktienindex in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong unter dem Strich kaum vom Fleck bewegt.Zu schaffen mache China sicherlich nicht nur der schwelende Handelskonflikt mit den USA - und die damit einhergehende schwindende Wachstumsdynamik. Auch die seit Monaten gewalttätigen Demonstrationen in Hongkong dürften den einen oder anderen Investor abschrecken.Aber: Einige jüngst veröffentlichte Konjunkturindikatoren würden durchaus Mut machen. Für den Berichtsmonat November sei der CFLP-Einkaufsmanagerindex der China Federation of Logistics and Purchasing für den verarbeitenden Sektor erstmals seit sechs Monaten wieder über die Expansionsschwelle von 50 Punkten (50,2) geklettert. Das Pendant für den Dienstleistungssektor habe derweil mit einem Stand von 54,4 Punkten den höchsten Stand seit März 2019 erklommen. Sollte sich nun noch abzeichnen, dass sich die USA und China zumindest ein wenig annähern würden, könnte der Hang Seng zum Jahresende hin noch mal eine Schippe drauflegen. (06.12.2019/ac/a/m)