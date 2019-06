Munsbach (www.aktiencheck.de) - Eines muss uns bewusst sein: Der Konflikt zwischen den beiden wirtschaftlich größten Nationen wird uns definitiv über die nächsten Jahre begleiten, so Michael Blümke, CFA, CAIA, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA, in der neuesten Ausgabe von "Ganz Konkret".



Kurzfristig möge es in Bezug auf Geistiges Eigentum, Marktzugang oder Subventionierung eigener und Benachteiligung ausländischer Unternehmen gegebenenfalls Fortschritte geben. Langfristig werde es im Kampf um die Krone des Welthandels aber immer wieder zu Auseinandersetzungen kommen. Zwar stünden die Zeichen nach der jüngsten Annäherung für eine kurzfristige Einigung wieder etwas besser. Dennoch wäre es sehr optimistisch, auf einen wirklichen Fortschritt während des anstehenden G20-Gipfels zu hoffen. Die Experten von ETHENEA würden denken, dass sich beide Parteien der negativen Auswirkungen ihrer aggressiven Zollpolitik bewusst seien. Jedoch würden die Experten befürchten, dass der Leidensdruck auf beiden Seiten erst noch größer werden müsse, bevor es zu einer Einigung komme. Auf dem Weg dahin seien neben weiteren Zöllen auch Ausweitungen des Konflikts auf reale Unternehmen, wie bereits in den Fällen Huawei und FedEx, die wahrscheinlichsten Maßnahmen.



Dass China über einen erneuten Verkauf der Positionen von US-Staatsanleihen oder über eine weitere Abwertung des Chinesischen Yuan Druck auf die USA ausübe, würden die Experten von ETHENEA zu diesem Zeitpunkt für genauso unwahrscheinlich halten wie die Unterbrechung der Lieferketten für Seltene Erden. (Ausgabe Q2/2019) (25.06.2019/ac/a/m)





