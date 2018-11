Wien (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Trump schaffte es gestern einmal wieder, gleich zu diversen Themen in den Medien zu sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.An Großbritanniens Premierministerin Theresa May gerichtet habe er außerdem gesagt, das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen sei aus Sicht Großbritanniens sehr unvorteilhaft und mache ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA quasi unmöglich. Für Frau May sei das ein schwerer Rückschlag, da ein Argument der Brexit-Befürworter stets ein nur durch den Brexit mögliches angebliches Aufblühen des britischen Handels gewesen sei.Ungemütlich scheine es für Präsident Trump nun offenbar auch in der Russland-Affäre zu werden. Angeblich stünden die Untersuchungen von Sonderermittler Mueller kurz vor dem Abschluss. Insidern zufolge dürfte der Abschussbericht Präsident Trump enorm unter Druck bringen. (27.11.2018/ac/a/m)