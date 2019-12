Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt war zunächst geprägt von der Veröffentlichung europäischer Stimmungsindikatoren für Dezember, so die Analysten von Postbank Research.



Habe es im Vorfeld noch die Hoffnung gegeben, dass sich eine Bodenbildung - speziell im Verarbeitenden Gewerbe - abzeichnen könnte, hätten die Indikatoren abermals nach unten gedeutet. Zumindest für Deutschland habe das Ansteigen der Auftragskomponente auf einen Jahreshöchstwert für ein wenig Optimismus gesorgt. Als am Mittwoch dann noch der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland besser als erwartet ausgefallen sei, habe sich die Stimmung weiter aufgehellt. Mit dem dritten Anstieg in Folge liege der ifo-Index mit 96,3 Punkten auf dem höchsten Wert seit Sommer dieses Jahres. Insbesondere die anhaltende Erholung der Erwartungen habe die Analysten erfreut. In China hätten Konjunkturdaten für den November ebenfalls positive Signale gesendet: Die Industrieproduktion sei 6,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und der Einzelhandel habe einen Zuwachs von 8 Prozent vermelden können. (Ausgabe vom 20.12.2019) (23.12.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.