Das Basisszenario der NORD/LB Volkswirte gehe zurzeit von einem Teilerfolg der Strategie Donald Trumps aus. In diesem Fall würden die Handelskonflikte in bilateralen Verhandlungen gelöst, mit einigen Verbesserungen der Handelsbeziehungen zugunsten der USA. Einige der neu eingeführten Zölle wie die auf Stahl und Aluminium würden zwar erhalten bleiben und ggf. auch begrenzte Gegenmaßnahmen erfahren (im neuen Politik-Jargon Vergeltung genannt), von weiteren Eskalationsschritten würden die Parteien aber Abstand nehmen bzw. diese wieder zurücknehmen. China verringere die Markteintrittsbarrieren vor allem für US-Firmen und -Güter, Donald Trump bekomme Rückenwind für die Midterm-Elections. Kurzfristig würde der US-Dollar moderat profitieren und die globale Konjunkturdynamik bliebe recht hoch.



Die Abkühlung der Stimmungsindikatoren würde gestoppt, allerdings würde eine Restunsicherheit verbleiben. Schließlich wäre es in diesem Szenario nicht unwahrscheinlich, dass sich Trump zu neuen Drohungen mit Zöllen gegen weitere Handelspartner ermutigt fühle. Es bliebe in diesem Szenario also unruhig und wiederkehrende Störeffekte aus dem Weißen Haus würden zu einer erhöhten Marktvolatilität beitragen. Mit der Zeit nutze sich dieser Effekt allerdings ab und die Märkte würden zunehmend eine bilaterale Verhandlungslösung ohne größere Kollateralschäden einpreisen.



Exportorientierte Unternehmen würden die Auswirkungen eines möglichen Handelskrieges sicher zu spüren bekommen: Durch die Zölle würden sich ihre Produkte verteuern, Kunden würden Abstand vom Kauf nehmen und nach Alternativen suchen. Mit sinkender Nachfrage würden Umsätze und Gewinne schmelzen, möglicherweise müsse mit Preisnachlässen gegen gesteuert werden. Hinzu komme die Devisen-Problematik: Noch sehe es so aus, als stärke die gegenwärtige US-Handelspolitik den US-Dollar. Währungseffekte würden aktuell Belastungen bei der Software AG (ISIN DE000A2GS401/ WKN A2GS40) erzeugen, hätten aber auch dort Folgen, wo etwa US-amerikanische Unternehmen wie der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) seine Umsatzzahlen quartalsweise sogar zweistellig steigern könne, die Jahresprognose dennoch nach unten korrigieren müsse - wegen eines zu starken Dollars.



Mit einem signifikanten Rückgang des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) oder der weltweiten Börsenkurse sei dennoch nicht zu rechnen. Zwar dürfte es - je nach Verhandlungsstand und Nachrichtenlage (z.B. durch Äußerungen Trumps) - zu erhöhten Volatilitäten (Schwankungsbreiten) an den Aktienmärkten und somit auch beim DAX kommen. Die Flucht in den Rentenmarkt sei allerdings angesichts des niedrigen Zinsniveaus (z.B. bei Staatsanleihen) auch nur begrenzt attraktiv. Zudem dürften Risikoaufschläge auf Unternehmensanleihen diese Papiere verteuern.



Internationaler Handel sei - anders als Donald Trump es weismachen möchte - kein Nullsummenspiel, wo der Handels-"Partner" verlieren müsse, damit man selbst gewinnen könne. Es sei schon sehr zweifelhaft, ob ein Land, das einen Handelskrieg anzettele, sein Stück am global zu verteilenden Kuchen vergrößern könne - sicher sei vielmehr, dass der ganze Kuchen und damit auch die individuellen Anteile schrumpfen würden. Die Devise müsse daher lauten: Leben und leben lassen! Den regelbasierten Wettbewerb auf den internationalen Märkten annehmen, aber den Handelspartnern Luft zum Atmen lassen. Legitime nationale Interessen und multilaterale Kooperation müssten kein Widerspruch sein. Kurzfristig dürften diese Argumente bei Trump leider kaum verfangen, möglicherweise müsse die Welt daher für eine Verbesserung der Handelsbeziehungen (und der damit einhergehenden Hoffnung auf boomende Börsen) auf den nächsten US-Präsidenten warten. (23.07.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Es vergeht in diesem Sommer kaum ein Handelstag an der Börse, an dem für die aktuellen Kursentwicklungen die neue Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump verantwortlich gemacht wird, so die Analysten der Nord LB.Anleger seien verunsichert, Kapitalmärkte würden reagieren. Bei jeder neuen Drohung würden Investoren sichere Häfen suchen und Kapital aus den Aktien ziehen, was Kurseinbrüche und Wertverluste zur Folge habe. Nach spezifischen Strafzoll-Drohungen sei zu beobachten, wie einzelne Branchen einknicken würden: Mal seien es die Rohstoffe (aktuelle Gewinnwarnung vom Aluminiumproduzenten Alcoa (ISIN US0138721065/ WKN A2ASZ7) - wegen der Strafzölle rechne man mit einem um rund 500 Mio. USD geringeren operativen Gewinn), dann die Automobilproduzenten und mit ihnen die Zulieferer, schließlich beide. US-Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium würden allerdings auch die US-Autobauer selbst treffen. Und wenn Motorräder von Harley-Davidson (ISIN US4128221086/ WKN 871394), die nach Europa exportiert würden, im Zuge der Vergeltung stärker besteuer und somit um rund 2.200 Euro pro Stück teurer würden, verlege das Unternehmen seine Produktion nach außerhalb der USA - mit "America first" habe das dann nicht mehr viel zu tun.Der Zollkonflikt zwischen USA und China sei der gegenwärtige Hauptrisikofaktor für die Weltwirtschaft. Zudem sei ein negativer Einfluss auf das Sentiment an den Märkten und bei den Frühindikatoren - insbesondere in einigen wichtigen Handelspartnerländern der USA - festzustellen. Wie weit würden die Konfliktpartner in diesem Handelsstreit gehen? Die Abschätzung möglicher Wirkungen sei hoch spekulativ, da zum einen nicht klar sei, was von den (gegenseitigen) Drohungen am Ende konkret umgesetzt werde und zum anderen die Wirkungszusammenhänge hochkomplex seien. Die Folgen für Handelsströme, globale Wertschöpfungsketten, Unternehmensumsätze und -gewinne bis hin zur Konjunktur- und Preisentwicklung würden sich im Vorhinein nur schwer quantifizieren lassen.