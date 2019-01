Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Handelsgespräche Chinas mit den USA werden heute in Peking fortgesetzt und damit um mindestens einen Tag verlängert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Presseberichten zufolge strebe die US-Administration eine baldige Einigung an, um die Verunsicherung an den Finanzmärkten bezüglich der Risiken aus den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zu reduzieren. Als Reaktion auf diese Meldung seien die Ölpreise angezogen. Am Devisenmarkt hätten die Währungen profitiert, die stark von der Entwicklung der Rohstoffpreise abhängig seien. Dazu gehöre neben dem Australischen, dem Neuseeländischen und dem Kanadischen Dollar auch die Norwegische Krone (NOK). Nachdem der Euro hier zuletzt auf ein 10-Jahreshoch und auf Kurse jenseits von 10 NOK gestiegen sei, sei dieser jüngst wieder unter die angeführte Marke zurückgefallen. (09.01.2019/ac/a/m)



