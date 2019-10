Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Ergebnisse der US-chinesischen Handelsgespräche vom Freitag an den Märkten zunächst mit Erleichterung aufgenommen worden sind, machte sich gestern Skepsis breit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Sachen Brexit richte sich die Aufmerksamkeit nun auf den anstehenden EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag, an dem eine für beide Seiten (EU und UK) tragbare Übereinkunft verabschiedet werden solle. Aus EU-Kreisen sei allerdings gestern zu hören gewesen, dass ein Abkommen noch diese Woche unwahrscheinlich sei und zunächst noch weitere Zugeständnisse seitens PM Johnson notwendig seien.Datenseitig stehe heute in den USA mit dem Empire State Index der erste regionale Stimmungsindikator für den Monat Oktober auf dem Programm. In der Eurozone würden die Ergebnisse der ZEW-Umfragen veröffentlicht. Zwar habe die artverwandte Sentix-Erhebung eine merkliche Stimmungseintrübung ausgewiesen, der Newsflow in den letzten Tagen sollte das Sentiment aber ein wenig stabilisiert haben. (15.10.2019/ac/a/m)