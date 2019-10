Hannover (www.aktiencheck.de) - Die inzwischen verkündete Teileinigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China ist von hoher Bedeutung für das Marktgeschehen und hat die Risikofreude der Anleger zuletzt klar erhöht, so die Analysten der Nord LB.Im Fokus der Datenveröffentlichungen für die nächsten Tage stehe am Dienstag zunächst die ZEW-Umfrage in Deutschland. Ansonsten sei die Woche vor allem von Bekanntgaben neuer Konjunkturdaten aus den USA geprägt. Den Anfang würden dabei am Mittwoch die sehr marktrelevanten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen machen. Zudem werde der NAHB Immobilienindex gemeldet. Es würden am Donnerstag die Baubeginne und die Baugenehmigungen - sowie die Industrieproduktion folgen. Die Daten dürften nach Erachten der Analysten überwiegend schwächer als jeweils im recht soliden Vormonat ausfallen; die Einzelhandelsumsätze sollten um 0,2% M/M ansteigen - nach einem Plus von 0,4% M/M. Bei der Industrieproduktion müsste sich am aktuellen Rand ein Rückgang ergeben haben - nach einem Anstieg um 0,7% M/M im Vormonat. Und auch die Baubeginne und Baugenehmigungen würden wahrscheinlich eher keine erfreulichen Nachrichten liefern. Zu negativ dürfe man diese Zahlen aber nicht bewerten.Ansonsten sei der Blick am Freitag nach China gerichtet, wo Daten zum BIP-Wachstum veröffentlicht würden. Interessant mögen zudem die weiteren Entwicklungen um den Brexit sein, so die Analysten der Nord LB. (14.10.2019/ac/a/m)