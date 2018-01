Mit der regelmäßigen Veröffentlichung der Berichte und EU-Textvorschläge löst die Kommission ihre Zusage zu mehr Transparenz bei Verhandlungen von Handelsabkommen mit Drittstaaten ein.



Mit Blick auf die Handelsbeziehungen zu den lateinamerikanischen Staaten begrüßte die EU-Kommission auch die Veröffentlichung der Verhandlungsleitlinien für ein Assoziierungsabkommen mit Chile durch den Rat am heutigen Montag.



Der Rat hatte der EU-Kommission am 13. November 2017 das Mandat erteilt, Verhandlungen über die Modernisierung des bestehenden Assoziierungsabkommens mit Chile aufzunehmen.



Dies ist das erste Mal, dass der Rat beschließt, den vollständigen Wortlaut eines Mandats für ein Assoziierungsabkommen, das sich auf politische und handelspolitische Aspekte erstreckt, zu veröffentlichen. Er reagiert er damit auf Forderungen nach mehr Transparenz sowie das Erfordernis, die Inhalte und Ziele der Verhandlungen besser zu vermitteln. (22.01.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat heute (Montag) den Bericht über die kürzlich abgeschlossene Verhandlungsrunde der Handelsgespräche mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) veröffentlicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission:Der Bericht zeigt die Fortschritte in allen zu verhandelnden Kapiteln auf. Zum Endspurt der Verhandlungen ist ein Ministertreffen zur Diskussion der noch offenen Punkte am 30. Januar 2018 in Brüssel angesetzt. Der Rat hat zudem erstmals den vollen Wortlaut des Verhandlungsmandats für ein Assoziierungsabkommen mit Chile veröffentlicht. "Transparenz ist entscheidend, um unsere Bürger über unsere Handelspolitik zu informieren und Vertrauen in das aufzubauen, was wir tun", sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström.