Anleger sollten sich von kurzfristigen Neuigkeiten und starken Kursanstiegen nicht zum Kauf der Halo Labs-Aktie verleiten lassen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär". DER AKTIONÄR rate langfristig orientierten Anlegern zu den Cannabis-Favoriten Canopy Growth und Cronos Group. (Analyse vom 21.07.2020)



Halo Labs Inc. (ISIN: CA4063721027, WKN: A2JB9L, Ticker-Symbol: A9KN, Nasdaq OTC-Symbol: AGEEF) ist ein in Kanada ansässiges Cannabis-Extraktionsunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert Cannabisöle und -konzentrate. Es kultiviert Cannabispflanzen und nutzt Technologien zur Gewinnung von Ölen und zur Herstellung von Konzentraten. (21.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Halo Labs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Cannabis-Extraktionsunternehmens Halo Labs Inc. (ISIN: CA4063721027, WKN: A2JB9L, Ticker-Symbol: A9KN, Nasdaq OTC-Symbol: AGEEF) unter die Lupe.Wie Halo Labs bekannt gebe, habe das auf die Extraktion von CBD aus Cannabispflanzen spezialisierte Unternehmen die Übernahme des Cannabis-Produzenten Bophelo abgeschlossen. Diese sei durch die Ausgabe von insgesamt 43.712.667 Aktien bezahlt worden, auf der Grundlage des Schlusskurses vom Freitag bei 0,13 CAD (Kanadischer Dollar) belaufe sich der Kaufpreis demnach auf 5.682.646,71 CAD.Durch den Zukauf habe sich Halo Labs zahlreiche Vorteile gesichert, habe aber auch eine bittere Pille schlucken müssen.Der größte Vorteil dürfte sich durch das mit der Übernahme erworbene Anbaugebiet ergeben: Fünf Hektar voll lizenzierte Anbauflächen mit einem in Betrieb befindlichen Gartenbaubetrieb und Folientunneln mit blühenden Pflanzen sowie weitere 200 Hektar, unter Auflagen zugelassene Beschirmung, einschließlich der Möglichkeit des Freilandanbaus, im Rahmen einer Pachtoption, könne Halo Labs nun sein Eigen nennen.Gleichzeitig würden die neuen Flächen im Königreich Lesotho optimale Anbaubedingungen bieten: Dank der hohen Lage und frischen Bergluft, sowie der über 200 Sonnentagen im Jahr ermögliche das neue Anbaugebiet bis zu drei Ernten im Jahr.Durch die Übernahme sei es auch zu einem Personalwechsel innerhalb von Halo Labs gekommen. Louisa Mojela sei im Zuge der Akquisition zur neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt worden und ersetze somit Fred Leigh, der als Direktor im Vorstand von Halo verbleibe.Der Weiteren sei Phillip van den Berg aus dem Vorstand zurückgetreten, werde jedoch weiterhin als Finanzvorstand des Unternehmens tätig sein.Nach der Meldung sei die Halo Labs-Aktie zwar deutlich gestiegen, auf 12-Monats-Sicht notiere der Titel dennoch deutlich im Minus.